Ärger über Müll am Kanal in Senden

Immer wieder ärgern wir uns über herumliegenden Müll im Kreis Coesfeld. In Senden regen sich zur Zeit viele Menschen über Chaos am Kanal auf. Nach dem ersten schönen Ferienwochenende lagen hier haufeneise Grillabfälle, leere Flaschen und Dosen herum. Einige Sendener fordern deshalb jetzt mehr Kontrollen, um Müllsünder abzuschrecken. Diesmal stapelte sich der Müll unter anderem im Bereich des Wendebeckens, sagt die Gemeinde. Sie hat den Bauhof beauftragt aufzuräumen. Eine hunderprozentige Lösung für das Problem sieht sie nicht. Ein Sicherheitsdienst kontrolliere schon bekannte Treffpunkte - auch abends und an Wochenenden. Die Treffpunkte wechselten allerdings und der Sicherheitsdienst könne nicht überall gleichzeitig sein. Vor einigen Jahren hatte die Gemeinde außerdem Mülltonnen am Kanal aufgestellt. Gebracht hat das nichts. Am Ende schwammen die Tonnen samt Müll im Wasser.