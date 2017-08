Ärzte im Kreis stellen sich auf immer mehr ältere Patienten ein

Wir werden immer älter und damit gibt es auch immer ältere Patienten. Die Ärztekammer Westfalen Lippe für den Kreis Coesfeld will dafür jetzt Lösungen anstoßen. Viele Krankenhäuser im Kreis Coesfeld und dem Münsterland haben sich schon spezialisiert, das Nottulner Krankenhaus behandelt beispielsweise die Krankheiten älterer Menschen. Das federe das ganze allerdings nicht ab, sagt die Ärztekammer. Langfristig gebe es mehr ältere Patienten, die Ärzte ambulant behandeln müssten. Das fordere vor allem den Hausarzt heraus. In Zusammenarbeit mit Fachärzten und anderen Experten aus den Gesundheitsbranchen gelinge es, die langfristig hohe Zahl an älteren Menschen ärztlich gut zu versorgen.