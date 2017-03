Agravis macht weniger Umsatz

Agravis hat im vergangenen Jahr 11 Prozent weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr. Heute Mittag zieht der größte landwirtschaftliche Händler im Münsterland Bilanz und blickt in die Zukunft. Das Minus beim Umsatz erklärt das Unternehmen unter anderem mit gesunkenen Preisen bei wichtigen Produkten, wie zum Beispiel Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Für die Zukunft will Agravis neue Märkte erobern. Geplant ist das Geschäft in Süddeutschland auszubauen. Für dieses Jahr rechnet der Händler noch mit wenig Wachstum. Erst ab dem kommenden Jahr soll es wieder stärker aufwärts gehen. Agravis beschäftigt mehr als 6 000 Mitarbeiter.