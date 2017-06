Ahauser Autofahrer bricht durch Brückengeländer am Coesfelder Tüskenbach

Coesfelder wundern sich heute Morgen auf dem Weg zum Brötchen holen: Das Geländer der Brücke über den Tüskenbach steht nicht auf der Brücke sondern liegt unten - in der Böschung und im Fluss. Schuld daran ist ein Autofahrer aus Ahaus. Er war mit seinem Beifahrer mitten in der Nacht auf dem Lübbesmeyerweg in Coesfeld unterwegs, als die Polizei sie aufforderte, anzuhalten. Stattdessen gab der Ahauser Gas und fuhr um eine Kurve. Hier geriet sein Auto von der Fahrbahn, krachte durch das Brückengeländer und landete in der Flussböschung. Hier gelandet versuchten die beiden Ahauser zu fliehen, den Fahrer konnte die Polizei aber schnappen. Der Beifahrer geriet beim Fluchtversuch unter das Auto in der Böschung und war eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn. Beide Ahauser kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen steht fest: Der Fahrer war vor der Polizei geflüchtet, weil er Alkohol getrunken und andere Betäubungsmittel geschluckt hatte.

Foto: www.andre-braune.de