"Aktenzeichen XY" mit einem Fall aus dem Münsterland

Viele von Ihnen haben schon einen festen Plan für ihren Fernsehabend heute. Die Kultsendung "Aktenzeichen xy ungelöst" feiert ihren 50. Geburtstag. In der Jubiläumssendung geht es unter anderem um einen Fall bei uns im Münsterland. Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem ungeklärten Banküberfall in Münster-Coerde. Vor etwas über einem Jahr stürmte ein Unbekannter die Sparkasse in dem Stadtteil. Er bedrohte den Kassierer, schoss als Warnung in die Decke und flüchtete anschließend mit Geld in einer Plastiktüte. Zwei Ermittler aus Münster sind heute im Fernsehstudio. Einer schildert den Fall, der andere sitzt am Telefon, um über die Studiohotline mögliche Hinweise entgegen zu nehmen. Zusätzlich schaltet die Polizei in Münster heute Abend eine extra Nummer für Hinweise zu dem Fall frei. In der Vergangenheit hat die Sendung schon mehrfach geholfen Verbrechen bei uns aufzuklären. Unter anderem flog ein Heiratsschwindler auf, der eine Coesfelderin um einen sehr teuren Ring gebracht hatte.