"Aktenzeichen XY ... ungelöst" feiert Jubiläum - Kriminalfälle aus Kreis Coesfeld in der Sendung

Viele von Ihnen schauen regelmäßig zu, wenn die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" im ZDF auf Verbrecherjagd geht. Sie hat der Polizei im Kreis Coesfeld und dem Münsterland schon mehrfach geholfen Verbrechen aufzuklären. Heute 50 Jahren lief die Sendung zum ersten Mal. Polizeisprecher Rolf Werenbeck-Ueding erinnert sich an einen Mordfall, der in den 1980er Jahren den Kreis Coesfeld erschütterte. Eine Frau wurde damals in Merfeld an der Wildpferdebahn tot aufgefunden. Der Fall landete in der Sendung. Nach mehreren Jahren konnte der Fall geklärt werden - vor allem dank der besseren Möglichkeiten der DNA-Untersuchung.

Die Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" sei deshalb so hilfreich für Ermittler, weil sie Millionen von Zuschauern erreicht und damit eine breite Masse möglicher Zeugen. Das sei zum Beispiel bei untergetauchten Verdächtigen hilfreich.