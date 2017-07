Aktion gegen Taschendiebe in Coesfelder Einkaufsmärkten

Ein offen stehender Reißverschluss an der Tasche, ein offen herumliegendes Portemonnaie im Einkaufswagen oder ein Handy, das locker aus der Hosentasche herausragt - das alles wirkt wie eine Einladung für Taschendiebe. In Coesfeld hat die Polizei Kunden das heute mit einer besonderen Aktion vor Augen geführt. In Einkaufsmärkten haben Polizisten leichtsinnigen Kunden Kärtchen in die Tasche geschmuggelt. Darauf war zu lesen "Sie wären Opfer eines Taschendiebes geworden!". Allein heute Nachmittag ist das dem Team gut 30 Mal gelungen. Anschließend sprachen die Polizisten die Kunden an und erlärten ihnen, wie sie sich besser schützen können. Um Dieben das Leben so schwer wie möglich zu machen, sollten Sie Taschen immer verschließen und mit der Klappe nach Innen zum Körper tragen und lassen Sie Taschen auf keinen Fall im Supermarkt ohne Aufsicht im Einkaufswagen liegen. Mehr Tipps lesen Sie HIER nach.