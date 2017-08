Aktion Pferdestärken nur mit einem Hof aus dem Kreis Coesfeld

Der Kreis Coesfeld ist eine absolute Pferderegion, bei der Aktion Pferdestärken an diesem Wochenende stellen sich daher Reiterhöfe im gesamten Münsterland vor. Allerdings fällt auf: Bei uns im Kreis ist nur noch ein Hof dabei. Ursprünglich haben mal rund 15 Höfe aus dem Kreis Coesfeld mitgemacht. Jetzt bleibt nur noch ein Reiterhof in Lette übrig. Höfen in Lüdinghausen, Nottuln und Havixbeck passt der Termin in den Sommerferien gar nicht. Da sind die Höfe kaum besetzt und sie haben keine Zeit etwas zu organisieren. Das haben sie dem Veranstalter Münsterland ev auch gesagt. Er sieht die Kritik ein und will das Datum wahrscheinlich im kommenden Jahr umlegen. Die Pferdestärken Aktion startet heute auf dem Hof Hillebrandt in Lette um 12 Uhr.