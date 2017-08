Aktionen der Bürgerinitiative "FairSkate" in Olfen

Über den geplanten Skatepark in der Nachbarschaft des Friedhofes an den Steverauen in Olfen streiten sich die Geister. Zwei Bürgerinitiatioven Pro und Contra haben sich gebildet. Am Abend hat die neue Initiative „FairSkate“ getroffen und ihre nächsten Aktionen festgelegt. Sie will Morgen Nachmittag am Markttag mit auffälligen T-Shirts und Skateboards Anlaufstelle sein. Wer fragen hat, soll die Gruppe ansprechen – wer Infos will, soll dazukommen. Parallel sammeln die Gegner auf dem Markt Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Sie wollen verhindern, dass laute Skater die Ruhe der Trauernden und der Ausflügler stören. Befürworter sagen – endlich bekommen Jugendliche einen passenden Treffpunkt und moderne Skateparks stören nicht.