Aktionen im Kreis Coesfeld zum heutigen "Equal Pay Day"

Frauen im Kreis Coesfeld verdienen im Schnitt weniger als Männer. Darauf macht heute der "Equal Pay Day" aufmerksam. Genau heute haben Frauen erst durchschnittlich so viel verdient, wie ihre männlichen Kollegen schon Ende vergangenen Jahres. Viele Frauengruppen im Kreis bauen daher heute Stände auf. Mit Infoblättern und roten Taschen, der Symbolfarbe des "Equal Pay Days" machen sie auf das Ungleichgewicht aufmerksam. Woher das kommt, ist für Wirtschaftswissenschaftler Aloys Prinz von der Uni Münster keine Frage. Oft liege es daran, dass Frauen mit Kindern häufiger ihren Beruf unterbrechen oder nur in Teilzeit arbeiten. Gerade in sozialen Berufen, in denen oft Frauen arbeiten, müsste es aber mehr Geld geben.