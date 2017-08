Aktionen Pro und Contra Skatepark in Olfen

Bei einem Skatepark in Olfen in der Nachbarschaft des Friedhofes scheiden sich die Geister... Viel zu laut, sagen die Gegner. Das stört die Ruhe der Trauernden und auch die Ausflügler in den Steverauen. Die Inititative "Pro Friedhofsruhe" baut am frühen Nachmittag um zwei Uhr einen Stand auf dem Marktplatz auf, dort sammeln sie weiter Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Grob geschätzt sind schon einige hundert zusammengekommen, sagt die Initiative heute Vormittag in einer ersten Bilanz. Sie plant weitere Unterschriften-Aktionen in den kommenden Wochen an wechselnden Standorten. Im Buchladen, bei Ärzten und Apotheken liegen Listen aus. Die Befürworter sagen, ein Skatepark stört nicht und macht auch nicht viel Lärm. Das wollen sie beweisen, sie organisieren am Samstag eine Bustour zu einem Skatepark in Hamm.