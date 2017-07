Aktionswoche im Kampf gegen Taschendiebe

Manchmal haben Taschendiebe leichtes Spiel im Kreis Coesfeld. Darauf will in dieser Woche die Polizei aufmerksam machen. Sie beteiligt sich an einer landesweiten Aktion im Kampf gegen Taschendiebe. Polizei-Teams sind in Fußgängerzonen im Kreis unterwegs. Sie sprechen Menschen an, die besonders leicht zu bestehlen sind. Die ihre Handtaschen zu locker halten, zu leichtsinnig abgestellt haben oder am Fahrrad so locker befestigt haben, dass Taschendiebe sie mit einem schnellen Griff einsacken können. Die Polizei gibt Tipps, wie Taschen besser zu sichern sind und verteilt Infokarten. In den vergangenen Jahren sind die Zahlen der Taschendiebstähle stetig gesunken. Vor zwei Jahren gab es noch 200 Fälle, im vergangenen Jahr waren es 190 und in diesem Jahr haben Diebe bislang in knapp 50 Fällen Taschen gestohlen.