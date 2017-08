Aktuelle Studie: Mehr Steuergeld fließt in Stadtkassen im Kreis

Wenige Menschen bei uns im Kreis Coesfeld sind arbeitslos, die Wirtschaft brummt. Davon profitieren unter anderem die Städte und Gemeinden im Kreis. Mehr Steuern fließen in ihre Kassen. Das zeigt der neue Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung. Demnach hat sich das Steueraufkommen pro Einwohner in den vergangenen 10 Jahren rein rechnerisch nahezu verdoppelt. Gleichzeitig benötigten die Städte und Gemeinden weniger kurzfristige Kredite. Dennoch schwimmen Städte und Gemeinden nicht in Geld. Alte Schulden drücken und teilweise führen auch überraschende Steuerausfälle zur Haushaltskrise. Das war zuletzt zum Beispiel in Dülmen der Fall.