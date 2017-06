+++ AKTUELL +++ A 1 zwischen Ascheberg und Münster-Hiltrup gesperrt

Sie stehen auf der A 1 Richtung Münster in einem dicken Stau. Die Autobahn ist nach einem schweren Unfall zwischen Ascheberg und Münster-Hiltrup gesperrt. Die Polizei hat sich erst einen groben Überblick verschaffen können. Mindestens zwei Autos waren an dem Unfall beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mensch schwer verletzt. Die Aufräumarbeiten dauern an.