+++ AKTUELL +++ B 235 in Senden nach schwerem Unfall gesperrt

Ein schwerer Unfall sorgt für Chaos auf der B 235 in Senden. Die Straße ist zwischen der Kreuzung nach Appelhülsen und der Kreisstraße nach Albachten gesperrt. Das heißt: Sie kommen im Moment nicht über die Bundesstraße zwischen Senden und der Autobahn 43 hin und her. Das wirkt sich auch auf die Schnellbusse von und nach Münster aus. Zwei Busse stecken im Moment an der Unfallstelle fest. Sie haben zu wenig Platz zum Wenden. Die Fahrgäste müssen in den Bussen warten bis es weiter geht. Alle anderen Busse leitet die Regionalverkehr Münsterland um. Sie sind dadurch etwas verspätet unterwegs. Wie lange die Bundesstraße noch gesperrt bleibt, weiß die Polizei noch nicht. Inzwischen weiß sie aber grob, was passiert ist. Ein Autofahrer geriet in den Gegenverkehr, streifte hier zwei Autos, prallte gegen ein drittes und knallte schließlich in ein viertes Auto. Drei Menschen kamen in Krankenhäuser.