+++AKTUELL+++ B 235 zwischen Senden und Bösensell nach Unfall dicht

Probleme gibt es heute Vormittag zwischen Senden und Bösensell. Die B 235 ist in Höhe des Abzweigs nach Albachten komplett gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr ab. Mehrere Autos sind in den Unfall verwickelt. Die Polizei hat allererste Erkenntnisse: Eine Autofahrerin war von Senden in Richtung Bösensell unterwegs. In Höhe der Straße nach Albachten geriet sie in den Gegenverkehr, sie berührte da zwei andere Autos, schleuderte herum und stoppte. Ein Mensch ist schwer verletzt, zwei weitere leicht. Rettungswagen haben sie in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei wartet jetzt noch auf einen Abschlepper, der die kaputten Autos von der Straße holt. Dann sichert die Polizei noch weitere Spuren. Solange bleibt die B 235 im Unfallbereich dicht. Sobald Sie auf der B 235 zwischen Senden und Bösensell wieder frei Fahrt haben, hören Sie es hier, bei Radio Kiepenkerl.