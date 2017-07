+++AKTUELL+++ Brennender Bus auf A 43 bei Senden: Autobahn gesperrt

Ein brennender Bus sorgt jetzt im Feierabendverkehr für dicke Probleme auf der Autobahn 43 kurz vor Senden in Richtung Dülmen. Das wichtigste: Der Bus war leer. Und der Busfahrer hat sich rechtzeitig gerettet, also keine Menschen verletzt. Die Autobahn ist kurz vor Senden gesperrt. Die Polizei will versuchen, Autofahrer schon am Kreuz Münster-Süd auf die Autobahn 1 in Richtung Ascheberg umzuleiten. Dort müssen Sie dann über Land nach Hause fahren. Der Bus steht auf dem Seitenstreifen der A 43 kurz vor Senden, die Feuerwehr löscht das Feuer unter Hochdruck. Wie lange das dauert, kann die Polizei nicht abschätzen. Damit sich der Feierabendverkehr nicht zu sehr staut, will sie so schnell wie möglich eine Fahrspur wieder freigebeben. Radio Kiepenkerl hält Sie auf dem Laufenden.