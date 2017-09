+++ AKTUELL: Feuerwehr löscht Küchenbrand in Dülmener Hochhaus +++

In Dülmen gab es vor einer guten Stunde einen Großeinsatz der Feuerwehr. In einem Hochhaus im Haverlandweg brannte es in einer Küche im 7. Stock. Die Feuerwehr holt die Menschen aus dem Haus. Anschließend löschten sie den Brand in der Wohnung. Ein Mensch wurde durch den Qwalm leicht verletzt. Rund 120 Leute leben in dem Hochhaus, sie dürfen mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurück. Klar ist auch, was das Feuer ausgelöst hat. Auf dem Herd stand vergessenes Essen.

Fotos: Andre Braune (www.andre-braune.de)