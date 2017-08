+++ AKTUELL: LKW liegt auf dem Coesfelder Berg im Graben - Verkehrsprobleme +++

Ein LKW sorgt aktuell auf dem Coesfelder Berg für Verkehrsprobleme. Unterwegs zwischen Coesfeld und Billerbeck auf dem Ludgerusweg liegt er am Abzweig zum Kloster Gerleve halb im Graben. Nur eine Fahrspur ist frei und die Polizei leitet den Verkehr an dem gestrandeten LKW vorbei. Nach ersten Ermittlungen hat der LKW beim Rechtsabbiegen nicht weit genug ausgeholt - ein Teil des Lasters rutschte in den Graben, dann gab es für den Fahrer kein Vor und zurück mehr! Ein Abschleppwagen trifft in diesen Minuten am Unfall-Ort ein. Gemeinsam mit der Polizei wollen die Abschlepper darüber nachdenken, ob ein Kran nötig ist, um den schweren Laster aus dem Graben zu ziehen. Klar ist jetzt schon: Das ganze ist aufwendig und dauert - sobald Sie hier wieder freie Fahrt haben, hören Sie das bei Radio Kiepenkerl!