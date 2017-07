+++AKTUELL+++ Probleme auf Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet

Immer ist etwas mit den Zügen – Bahnreisende im Kreis ärgern sich. Am späten Vormittag hat ein in die Gleise gefallener Baum auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet für eine gesperrte Strecke zwischen Dülmen und Haltern gesorgt. Zum Mittagessen gibt es das Bonbon obendrauf: Ein Gleis ist wieder frei! Jetzt kommt das dicke ABER: Zwar ist ein Gleis wieder frei, das heißt aber, dass sich zwei Züge ein Gleis teilen. Sie müssen aufeinander warten und das kostet Zeit. Züge sind also verspätet unterwegs. Die Feuerwehr ist in dem anderen Gleis noch mit dem Baum beschäftigt. Sie zerlegt ihn und schafft ihn weg. Dann schauen sich Techniker an, ob der Baum die Oberleitung beschädigt hat. Hoffen wir mal nicht, denn sonst dauert es noch länger, bis die Strecke wieder komplett frei ist....