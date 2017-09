+++ AKTUELL: Schwere Regenfälle überschwemmen Keller in Holtwick +++

Mit hochgekrempelten Hosen stehen viele Menschen in Holtwick aktuell in ihrem Keller. Sie warten auf die Feuerwehr - denn durch die heftigen Regenfälle heute Nachmittag stehen viele Keller in Holtwick jetzt knietief unter Wasser. Die Zahl der Einsätze ist auf 13 angestiegen. Mit Schläuchen pumpen die Einsatzkräfte das kühle Wasser aus den Kellern. Sobald ein Einsatz abgeschlossen ist, geht es für die Feuerwehr weiter zum nächsten überfluteten Keller. Denn aktuell kommen noch immer neue Hilferufe von Holtwickern rein. Die Gewitterzelle ist mittlerweile über Holtwick hinweggezogen.