+++AKTUELL+++ Schwerer Unfall im Dülmener Wohngebiet Dernekamp

Sie fahren noch länger Umwege auf der B 474 im Dülmener Wohngebiet Dernekamp. Hier sind gegen 19 Uhr mehrere Autos zusammengestoßen. Die Polizei hat die B 474 in Richtung Lüdinghausen zwischen dem Holzhandel und der Kapelle Visbeck am Abzweig nach Hiddingsel komplett gesperrt und leitet den Verkehr ab. Rettungwagen haben drei schwer verletzte Menschen ins Krankenhaus gefahren. Die Polizei nimmt den Unfall jetzt auf und klärt die Ursache. Es dauert, bis alle Spuren gesichert sind. Die Polizei geht davon aus, dass die Straße im Unfallbereich noch bis in den Abend hinein gesperrt bleibt.