+++AKTUELL+++ Steinfurter Straße in Ascheberg ist wieder frei!

Pünktlich zum Start in Ihren Feierabend haben Sie jetzt wieder freie Fahrt in Ascheberg auf der Steinfurter Straße zwischen dem Ortsausgang und der B 58. Um kurz vor 15 Uhr hat die Polizei die Straße hier wieder freigegeben. Am frühen Vormittag war ein Schweinetransporter umgekippt. 10 Tiere überlebten den Unfall nicht. Der Fahrer des Transporters hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Kontrolle verloren, weil ein Rad auf den Grünstreifen geriet. Der Fahrer ist unverletzt geblieben. Über sechs Stunden war die Steinfurter Straße im Unfallbereich gesperrt.