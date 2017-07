+++AKTUELL+++ Unfall auf B 474 zwischen Dülmen und Seppenrade

Sie fahren jetzt in Ihrem Feierabend Umwege. Zwischen Dülmen und Seppenrade ist die B 474 an der Gaststätte „Höltn Hahn“ komplett gesperrt. Polizei leitet aus Richtung Seppenrade über die Panzerstraße in Richtung Borkenberge. Aus Richtung Dülmen sollten Sie weiträumig umfahren, am besten über die Halterner Straße über Borkenberge. Ein Gülle-Lastwagen ist in den Graben gefahren. Der Fahrer ist unverletzt geblieben. Der Unfall sorgt für massive Probleme jetzt im Feierabendverkehr. Radio Kiepenkerl hält Sie auf dem Laufenden.