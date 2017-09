AKTUELL: Unfall auf B 58 zwischen Seppenrade und Olfen

Sie sehen auf Ihrem Weg zur Arbeit heute Morgen viel Blaulicht in Seppenrade an der Kreuzung B 58 mit der Panzerstraße nach Olfen. Hier ist gegen 6 Uhr ein Auto mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Die Polizei nimmt den Unfall gerade auf. Ein Mensch ist verletzt. Rettungs- und Feuerwehrwagen stehen an der Kreuzung. Die Polizei leitet den Verkehr vorsichtig an dem Unfall vorbei. Sie müssen damit rechnen, dass die Straße kurzfristig immer wieder mal gesperrt ist.