+++AKTUELL+++ Unfall in Bösensell in Höhe der Autobahnauffahrt

In Bösensell hat es an der Bundesstraße 235 in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 43 in Richtung Münster einen Unfall gegeben. Die Polizei leitet Autofahrer jetzt zum beginnenden Feierabendverkehr vorsichtig an dem Unfall vorbei. Was schon klar ist: Ein Auto hat sich an der Autobahn-Auffahrt überschlagen. Die Feuerwehr hat einen eingeklemmten Fahrer befreit. Der Rettungsdienst kümmert sich um den Fahrer. Das sind allererste Informationen von Polizei und Feuerwehr. Wie lange es noch Probleme auf der B 235 in Bösensell gibt, steht noch nicht fest. Radio Kiepenkerl bleibt dran.