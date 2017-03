+++AKTUELL+++ Unfall in Coesfeld: Zufahrt in das Gewerbegebiert Dreischkamp dicht

Sie fahren zur Zeit in Coesfeld Umwege, um in das Gewerbegebiet Dreischkamp zu kommen. Die Zufahrt von der B 474 am Möbelhaus ist gesperrt. Grund ist ein schwerer Unfall mit einem Lastwagen an der Kreuzung Rottkamp in dem Gewerbegebiet. Ein Mensch ist verletzt. Gerade eben ist ein Rettungshubschrauber hier gelandet. Was nach einem ersten Überblick der Polizei schon feststeht: Ein Autofahrer wollte noch schnell vor einem Lastwagen abbiegen. Dabei prallte er gegen ihn. Notärzte kümmern sich um den Verletzten, die Polizei sichert Spuren. Sie hören es bei Radio Kiepenkerl, sobald die Zufahrt zum Gewerbegebiet Dreischkamp von der B 474 wieder frei ist.