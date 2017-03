+++ AKTUELL +++ Unfall in Lüdinghausen

Das ist ganz aktuell: In Lüdinghausen gibt es gerade massive Probleme am Kreisverkehr in Richtung Seppenrade. Die Julius-Maggi-Straße ist komplett gesperrt. Es staut sich gerade auf der Seppenrader Straße, weil Autofahrer langsam an dem Unfall vorbeifahren. Soviel steht schon fest: Ein Lastwagen ist vor einer Stunde auf ein Auto aufgefahren. Die Fahrerin ist in ihrem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr befreit sie gerade. Ein Rettungshubschrauber ist im Anflug. Wie lange die Julius-Maggi-Straße noch dicht ist, weiß die Polizei jetzt noch nicht.