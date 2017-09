+++ AKTUELL: Viel Wirbel um vergessenes Essen in Dülmen +++

Das war ein kurzer Aufreger heute Nachmittag in der Dülmener Innenstadt an der Münsterstraße. Feuerwehr- und Rettungswagen waren mit Blaulicht und Tatütata auf dem Weg zu einem Einsatz in der Münsterstraße. Hier rauchte es aus der Küche in einer Wohnung. Hier stand vergessenes Essen auf dem Herd. Es hatte für den Rauch gesorgt und den Einsatz ausgelöst. Die Feuer holte das Essen vom Herd und lüftete durch. Nach einem kurzen Durcheinander konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen.