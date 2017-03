Aktuelle Fußball-Ergebnisse aus dem Kreis Coesfeld

Die TSG Dülmen muss eine bittere Niederlage in der Fußball-Landesliga verdauen. Dülmen verliert beim Tabellenletzten Spielvereinigung Emsdetten mit 2 zu 5. Die TSG steckt dadurch immer tiefer im Abstiegskampf. Der VfL Senden und der SV Herbern verschaffen sich einen kleinen Puffer auf die Gefahrenzone. Herbern spielt 2 zu 2 bei Preußen Lengerich. Senden gewinnt bei Dorsten Hardt mit 3 zu 0. Der TUS Ascheberg und der FC Nordkirchen freuen sich über wichtige Erfolge im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga. Ascheberg gewinnt gegen den Werner SC mit 2 zu 1. Nordkirchen besiegt den VfB Lünen mit 1 zu 0. Trotz der guten Ergebnisse belegen Nordkirchen und Ascheberg noch immer einen Abstiegsplatz. Durchatmen bei den Sportfreunden Merfeld in der Fußball Bezirksliga. Merfeld gewinnt beim direkten Konkurrenten Adler Weseke mit 1 zu 0. Merfeld hat jetzt einen hauchdünnen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. SuS Olfen unterliegt bei Stadtlohn 2 mit 0 zu 1. Olfen steht ganz unten in der Tabelle.