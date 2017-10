Aktuelle Fußballergebnisse

Der SV Herbern festigt Platz 2 in der Fußball Landesliga. Herbern gewinnt das Kreisderby gegen Grün-Weiß Nottuln mit 4 zu 2. Nottuln belegt einen Platz im unteren Mittelfeld der Tabelle. In der Fußball A-Kreisliga Coesfeld holt die SG Coesfeld ein 1 zu 1 unentschieden gegen Spitzenreiter SUS Legden. Damit gehört die SG weiter zu den Verfolgern von Ledgen. Und in der Fußball A-Kreisliga Münster siegt SV Bösensell beim SC Capelle mit 2 zu 1. Bösensell steht weiter ganz vorne in der Tabelle und Capelle ganz hinten.