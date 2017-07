Aktuelle Studie: Lange Wege für Pendler stressen und verstopfen

Viele von Ihnen hatten heute wieder einen langen, stressigen Weg von der Arbeit nach Hause in den Feierabend. Über 70 Tausend Menschen im Kreis Coesfeld arbeiten nämlich nicht am gleichen Ort in dem sie leben. Sie fahren täglich mit dem Auto, dem Bus, oder der Bahn zur Arbeit. Eine heute veröffentlichte Studie zeigt außerdem: Menschen sind zur Arbeit immer länger unterwegs. Verstopfte Straßen und Staus sind die Folge. Gerade nach Münster und zurück in den Kreis Coesfeld ist der Weg zur Arbeit oft eine Qual, denn die meisten sind mit dem Auto unterwegs, sagt Verkehrsexperte Joachim Brendel von der Industrie- und Handelskammer im Kreis Coesfeld. Die IHK setzt sich deshalb für Alternativen zum Auto ein: Ein E-Bike wäre zum Beispiel so eine, wenn der Arbeitsweg nicht all zu lang ist. Sie setzt sich außerdem dafür ein, dass das Bus und Bahnangebot bei uns im Kreis Coesfeld und im Münsterland ausgebaut wird. Bei den Schnellbussen sieht das Unternehmen Regionalverkehr Münsterland aktuell keinen Bedarf das Angebot weiter aufzustocken. Die Busse seien voll, aber noch nicht überfüllt.