Alarm-Anlagen reißen Ascheberger aus dem Schlaf

Für einige Menschen in Ascheberg endete die vergangene Nacht ziemlich abrupt. Alarmanlagen holten sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Und das gleich an zwei Stellen im Ort. Zunächst heulten die Sirenen der Reithalle auf - die Polizei ermittelt jetzt warum! Bisher steht fest: Hier in der Reithalle ist mitten in der Nacht jemand drin gewesen, der hier nicht hätte drin sein dürfen. Mitglieder des Reitvereins prüfen heute morgen, ob etwas fehlt. Bisher sieht es aber nicht danach aus, dass der Unbekannte etwas gestohlen hat. Kurze Zeit später hörten Ascheberger den Alarm in einem Imbiss an der Hauptstraße "Biete". Hier ist bisher unklar, ob es ein Fehlalarm war oder nicht. Die Polizei sucht Zeugen.