Aldi-Betreiber in Billerbeck wartet auf Baugenehmigung für größeren Markt

Sie sollen künftig in einem größeren Aldi-Markt an der Darfelder Straße in Billerbeck mehr Auswahl beim Einkaufen haben. Den Plan für einen größeren Aldi gibt es schon länger, jetzt wartet der Betreiber noch auf die Erlaubnis des Kreises Coesfeld, das ganze verwirklichen zu dürfen. Er hofft darauf, im September anfangen zu können. Dann startet die Firmen-Suche. Ein altes Gebäue, dass noch auf der Fläche steht, kommt weg und der Aldi-Markt selbst auch. Künftig ist der Aldi-Markt fast doppelt so groß wie jetzt. Sobald es auf der Fläche losgeht, geht der Betreiber von einem halben Jahr Bauzeit aus.