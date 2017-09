Aldi-Überfall in Ascheberg: Polizei veröffentlicht Phantombild

Ein Phantombild soll helfen den Überfall auf den Aldi in Ascheberg aufzuklären. Heute vor zwei Wochen hatten drei Unbekannte den Discounter an der Lüdinghauser Straße überfallen und waren geflüchtet. Mit dem Phantombild erhöht die Polizei jetzt den Fahndungsdruck. Einer der Täter hatte den Marktleiter mit einer Waffe bedroht und dann niedergeschlagen. Das Phantombild zeigt den mutmaßlichen Haupttäter. Er ist vermutlich Mitte zwanzig, und hat dunkle, an den Seiten kurz rasierte Haare. Das Trio flüchtete ohne Beute. Bei dem Fluchtwagen handelte es sich um einen silbernen Opel Zafira. Möglicherweise hatten die Täter zuvor in der Straße "Im Mersch" an dem Auto die Nummernschilder gewechselt. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.: 02591-7930