Altkanzler Helmut Kohl ist tot

Der Altkanzler Helmut Kohl ist tot. Er starb heute morgen in seinem Haus in Ludwigshafen. Der CDU-Politiker war von 1982 bis 1998 Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und ist damit der Kanzler, der am längsten im Amt gewesen ist. Viele würdigen Helmut Kohl als einen der größten Staatsmänner der deutschen Geschichte. Er habe die Einigung Europas vorangetrieben und gehe als großer Europäer in die Geschichte ein, sagt Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster.

Der ehemalige CDU-Kreisvorsitzende Werner Jostmeier aus Dülmen war in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober, 1990 mit Helmut Kohl und vielen weiteren Politikern im Bundestag - in der Nacht, als Ost- und West-Deutschland die Wiedervereinigung feierten. Das mit Helmut Kohl als Kanzler erlebt zu haben, ist einer der beeindruckensten Momente seines Lebens, sagt Werner Jostmeier.

Der Bundestagsabgeordnete Karl Schiewerling aus Nottuln hat mit Helmut Kohl selbst im Bundestag viele Gespräche geführt - er verbindet Helmut Kohl vor allem mit dem Jahr 1990 und der Vereinigung von Ost- und Westdeutschland.

Der CDU-Kreisvorsitzende Mark Henrichmann aus Havixbeck sieht in Helmut Kohl einen der größten Politiker der deutschen Geschichte.

Viele Politiker aus dem Kreis Coesfeld, aus ganz Deutschland und Europa drücken ihre Trauer aus und würdigen Helmut Kohl als großen Politiker. Unter anderem Frankreichs Präsident Immanuel Marcon nennt Kohl einen "sehr großen Europäer". Auch bei SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bleibt er als beeindurckender Staatsmann in Erinnerung. Der Altkanzler litt in den vergangenen Jahren an verschiedenen Erkrankungen. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben!