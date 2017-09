Am Tag nach der Bundestagswahl: Parteienanalyse mit Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sowohl mit der FDP und den Grünen, aber auch mit der SPD über eine mögliche Regierungszusammenarbeit sprechen. Das sagte sie heute bei einer Pressekonferenz. Die SPD schließt dagegen weiter eine Regierungsbeteiligung aus. Bei einem Krisen-Treffen heute in Berlin schlug Partei-Chef Martin Schulz die aktuelle Arbeitsministerin Andrea Nahles als SPD-Fraktionsvorsitzende in der Opposition vor. Dieses Amt hatte er für sich abgelehnt - Parteichef will Martin Schulz aber bleiben. Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster findet Andrea Nahles als Vorsitzende gut! Sie habe bisher einen außerordentlich guten Job in der vergangenen Regierung gemacht. Ruhig und zurückhaltend. Was sie aber auch könne sei auf den Putz zu hauen. Und das sei in einer Opposition mit der Alternative für Deutschland wertvoll und notwendig, so der Politikwissenschaftler.

Die Partei-Chefin Frauke Petry von der Alternative für Deutschland hat ihrer Fraktion im Bundestag dagegen den Rücken zugewandt. Sie wolle ihr nicht angehören. Die AfD-Spitze legt ihr deshalb den Austritt aus der Partei nahe. Klaus Schubert erkennt darin erste Abspalterscheinungen innerhalb der Partei. Frauke Petry als Gesicht des "gemäßigten Flügels" würde jetzt einen Ausbruch versuchen. Das könnte vor allem für die Landtagswahl in Niedersachsen ein entscheidener Faktor im Erfolg der AfD sein.

FDP-Chef Christian Lindner wurde von seiner Partei zum Fraktionsvorsitzenden ernannt und legte sich nicht auf eine Regierung gemeinsam mit der CDU/CSU und den Grünen fest. Die Grünen dagegen zeigen sich offen für die Regierungsgespräche.

Die CSU mit Parteichef Horst Seehofer versucht derweil, nach der krassen Wahlschlappe am Sonntag sich neu zu sortieren. Seehofer machte mit einigen spannenden Aussagen heute auf sich aufmerksam. Er spielte laut mit dem Gedanken, ob CDU und CSU weiter einen gemeinsamen Weg gehen sollten, revidierte die Antwort aber direkt wieder. Klaus Schubert vermutet, dass die Horst Seehofer die CSU nicht in die kommenden Wahlkämpfe führen wird. Er sei zu umstritten und versuche jetzt, seine Politik zu verteidigen, die nicht zu verteidigen sei.