Ammelsbürenerin Marga Gonzior aus Dülmen immer noch vermisst

Ermittler suchen weiter nach der vermissten Marga Gonzior - sie ist am Freitag vom Alexianer-Krankenhaus in Ammelsbüren in der Nachbarschaft von Senden verschwunden. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses gab den Ermittlern jetzt einen neuen Hinweis. Er hat die demente, kranke Frau am Freitag noch um kurz nach 4 Uhr nachmittags auf dem Parkplatz des Krankenhauses gesehen. Es ist das bisher letzte Lebenszeichen von Marga Gonzior. Suchtrupps im gesamten Gebiet, ein Such-Hubschrauber am Himmel und Hilfe-Rufe im Internet brachten bisher nichts. Jetzt sollen Spürhunde nochmal vom Parkplatz aus versuchen, die Fährte aufzunehmen. Ein Foto von Marga Gonzior sehen Sie hier.