Amtsgericht Münster erlässt Hafbefehl für Dülmener Messerstecher

Ein Messerstecher aus Dülmen war in den vergangenen Tagen das Gesprächsthema bei uns im Kreis Coesfeld! Jetzt hat das Amtsgericht Münster den beantragten Haftbefehl der Oberstaatsanwaltschaft Münster erlassen! Und zwar wegen versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung. Der verdächtige Dülmener soll am Freitagnachmittag seine Mutter und seine Schwester mit einem Küchenmesser schwer verletzt haben! Ein Rettungshubschrauber war über Dülmen im Einsatz - die beiden Frauen kamen ins Krankenhaus. Die Mutter schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr!

Der Verdächtige schweigt über seine Tat. Ermittler einer Mordkommission haben bis in den späten Freitagabend Spuren gesichert und Zeugen im Wohnhaus befragt - sie hatten den lautstarken Streit der Familie mitbekommen und die Polizei gerufen!