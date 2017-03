An fast allen Schulen heute im Kreis Coesfeld Mathetest "Känguru"

Ein Känguru springt heute kreisweit tausenden Schülern direkt ins Auge. So heißen die Mathetests, an denen sich heute weltweit Schulen zum Vergleich beteiligen. Im Kreis Coesfeld machen fast alle weiterführenden Schulen und etliche Grundschulen mit. Der Wettbewerb soll Kindern Spaß machen und Lust auf Zahlen wecken. Einige Eltern sehen es skeptisch: Gerade schwächere Matheschüler hätten hier das Nachsehen. Die Macher der Tests sehen es nicht so. Es gebe für jede Aufgabe immer mehrere Antwortmöglichkeiten. Im schlimmsten Fall tippen Kinder einfach, verzweifeln aber nicht, weil sie gar keine Lösung haben.