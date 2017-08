Angela Merkel besucht Münster

In einem guten Monat wählen wir einen neuen Bundestag und die Parteien starten jetzt in die heiße Wahlkampf-Phase. Heute Nachmittag reist CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Münster. Heute Morgen bereiten Stadt und Polizei alles dafür vor. Sie fahren die im Boden versenkten Poller am Domplatz hoch. Sie sollen verhindern, dass Autos unkontrolliert auf den Platz fahren. Die heimischen CDU-Bundestagskandidaten stellen sich auf der Bühne der Kanzlerin kurz vor. Im Kreis Coesfeld tritt Marc Henrichmann aus Havixbeck an.