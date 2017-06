Anscheinend kein Pferdehasser zwischen Lette und Dülmen am Werk

Die Polizei hat neue Erkenntnisse zu dem Tod eines Pferdes auf der B 474 zwischen Lette und Dülmen. Demnach scheint kein Pferdehasser am Werk gewesen zu sein. Nach dem Unfall war der Verdacht aufgekommen, ein Unbekannter könnte das Pferd verletzt und dadurch aufgescheucht haben. Zeugen hatten einen Verdächtigen in der Nähe der Koppel beobachet und einen Holzstiel mit einer Metallschnur gefunden. Jetzt hat sich ein Landwirt bei der Polizei gemeldet, er habe mit dem selbst gebastelten Werkzeug lediglich auf dem Feld gearbeitet. Letzte Klarheit sollen weitere Gespräche mit Nachbarn und dem Tierarzt bringen.

Einen Zusammenhang mit einen Fall in Davensberg schließt die Polizei nach den bisherigen Erkenntnissen aus. In Davensberg hatte ein Unbekannter einem Pferd ein Bein regelrecht zerfetzt. Den Besitzern konnten das Tier nur durch einen Gnadenschuss erlösen.