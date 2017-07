Anschlußstelle Borken an der A 31 bleibt noch länger gesperrt

In Fahrtrichtung Ruhrgebiet kommen Sie von der A 31 in Borken schon seit drei Wochen nicht auf die B 67 Richtung Dülmen. Eigentlich sollte das ab heute wieder möglich sein. Das klappt aber nicht. Es dauert länger hier neue Autobahnschilder und -wegweiser aufzubauen. Der Boden ist in dem Bereich härter als angenommen. Es ist schwierig die nötige Tiefe für die Fundamente zu erreichen. Der Landesbetrieb Straßenbau geht jetzt davon aus, dass die Arbeiten Anfang August abgeschlossen sind.