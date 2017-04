Ansturm auf Sommerreifen im Kreis Coesfeld in diesem Jahr früher

Einige von Ihnen sind heute Morgen mit Sommerreifen unterwegs - bei anderen steht der Wechsel jetzt kurz bevor. Autowerkstätten im Kreis Coesfeld haben in diesen Tagen richtig gut zu tun. Auffällig: Die Menschen lassen sich in diesem Jahr deutlich früher die Reifen wechseln als noch im Vorjahr. Von Oktober bis Ostern - an dieser Faustregel orientieren sich die Menschen normalerweise beim Reifen wechseln. Viele Kunden waren aber schon in den vergangenen Wochen in der Werkstatt von "Reifen Kamps" in Nottuln. Weil es schon so milde Temperaturen gab und Ostern dieses Jahr so spät ist! Sobald es auch nachts mindestens 7 Grad warm ist - spätestens dann ist Sommerreifen-Zeit, sagt "Reifen Caspar-Wrede" in Dülmen! In den Terminkalendern der Werkstätten gibt es aktuell kaum noch freie Lücken! Die Mitarbeiter von "Reifen Darley" in Lüdinghausen arbeiten deshalb aktuell Extraschichten. Ein Team fängt morgens früher an, und das andere arbeitet abends ein, zwei Stunden länger!