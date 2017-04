Ansturm in Supermärkten - Karsamstag einer der umsatzstärksten Tage des Jahres

Zusammen mit der Familie essen - das gehört für viele von Ihnen an diesem Wochenende genauso dazu wie Ostereier suchen und Osterfeuer. Die Supermärkte im Kreis Coesfeld rechnen deshalb heute mit einem Ansturm. In den Supermärkten hat deshalb heute kaum jemand frei. Bei Real in Dülmen ist Beispielsweise heute einer der umsatzstärksten Tage im Jahr. Ähnlich sieht das beim Edeka Markt Littman in Coesfeld aus. Hier steigt der Umsatz zu Oster Jahr für Jahr. Der Marktkauf in Lüdinghausen achtet deshalb darauf, dass heute alle Kassen durchgehend besetzt sind. Ein zusätzlicher Mitarbeiter ist eingeplant. Er springt ein, wenn ein Kollege an der Kasse eine Pause braucht. Neben den klassischen Osterhasen und -Eiern, rechnen die Märkte damit heute besonders viel Spargel zu verkaufen.