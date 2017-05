Anwohner in Lüdinghausen befürchten Baustellen-Chaos an der Olfener Straße

Nachbarn der Olfener Straße in Lüdinghausen sorgen sich im Sommer vor einem ähnlichen Umleitungs-Chaos bei einer Baustelle wie jetzt in Seppenrade. Das haben sie bei einem aktuellen Treffen zu den Pläne deutlich gesagt. Der Landesbetrieb Straßenbau hat Einzelheiten zu der Baustelle vorgestellt. Die Umbauarbeiten starten in den Sommerferien an der Kreuzung der Olfener Straße mit der Bahnhofstraße. Der Landesbetrieb baut hier extra in den Ferien, weil es sich um einen Schulweg handelt. Gut und schön, sagen Anwohner, aber wo soll die Umleitung herführen? Der Landesbetrieb sagt, er stelle Hinweisschilder auf. Der Verkehr verlagere sich dabei auf kleinere Nebenstraßen. Von großen Problemen geht der Landesbetrieb nicht aus, es sei hier eine andere Situation wie in Seppenrade. Der zweite Baustellenabschnitt startet nach den Sommerferien und geht bis zum Kreisel. Hier soll es eine Einbahnstraßen-Regel geben. Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein. Die Olferner Straße ist künftig enger und dadurch sicherer.