Anwohnergespräche zu Spielplätzen in Dülmen und Rorup

Bei dem trockenen Wetter ist auf vielen Spielplätzen im Kreis Coesfeld heute Nachmittag richtig etwas los, aber eben nicht auf allen. Teilweise passt das Angebot nicht mehr oder die Kinder in der Nachbrschaft sind schon zu groß. Städte und Gemeinden im Kreis überprüfen deshalb regelmäßige ihre Spielplatzlandschaft. Das steht jetzt zum Beispiel in Dülmen wieder an. Am Donnerstag in einer Woche (23.3.) geht es im Bürgerhaus in Rorup ab 17 Uhr unter anderem um die Frage, ob der Spielplatz am Ludgerusplatz noch nötig ist. Die Stadt will im Gespräch mit Eltern, Nachbarn und Kinder herausfinden, wie gut er genutzt ist. Außerdem geht es um Ideen für den Spielplatz an der Reichenbergstraße in Rorup. Die Stadt will ihn aufwerten. Der Platz soll unter anderem neue Spielgeräte bekommen. Das zweite Spielplatzgespräch ist am Donnerstag in zwei Wochen (30.3.) um 17 Uhr am Spielplatz Windhegge. Hier plant die Stadt ebenfalls eine Auffrischungskur. Eltern, Kinder und Nachbarn sollen Ideen beisteuern.