Anwohnerin ärgert sich über schlechte Beleuchtung im Gut Eversum in Olfen

Jetzt im Herbst ist es morgens auf dem Weg zur Arbeit ganz schön finster. Ausreichend Laternen entlang der Straßen und Wege sind umso wichtiger. In Olfen rund um den Feriendorf Gut Eversum ist es allerdings stockfinster, ärgert sich Radio Kiepenkerl Hörerin Antje. Der Betreiber des Guts Eversum ist überrascht. Denn in den vergangenen Jahren hat er immer wieder Umfragen unter den Pächtern gemacht, die rund um das Gut leben um zu klären, ob es an bestimmten Punkten Laternen geben soll. Damals war die mehrheit dagegeben. Unter anderem weil sie die Kosten für die Beleuchtung hätten mittragen müssen. Die Betreiber des Gut Eversums bereiten jetzt gerade eine dritte Umfrage unter den Pächtern vor, um sich noch mal ein ganz aktuelles Bild zu machen. Dafür besorgen sie sich gerade bei einem Elektriker einen Kostenvoranschlag. Die Betreiber gehen davon aus, dass sie mit der neuen Umfrage in Sachen Beleuchtung im Frühjahr starten.