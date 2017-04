Anzeichen für Brandstiftung an Kreuzhauptschule in Coesfeld

Die Polizei schließt einen technischen Defekt als Ursache für das Feuer in der Kreuzhauptschule in Coesfeld aus. Am frühen Nachmittag hat sie erste Ermittlungsergebnisse vorgestellt. Demnach gibt es Anzeichen, dass Unbekannte das Feuer absichtlich gelegt haben. Heute morgen brannte es im Dach eines Schulpavillions. Niemand wurde verletzt. Der Unterricht ging nach einer kurzen Pause im Hauptgebäude weiter. Schüler und Nachbarn hatten Qualm aus dem Pavilliondach aufsteigen sehen und die Feuerwehr gerufen. Die rückte mit über 60 Leuten an.