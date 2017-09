Apothekerinnen aus dem Kreis Coesfeld scheitern mit Klage

Apotheker in Deutschland dürfen Kunden bei rezeptpflichtigen, preisgebundenen Medikamenten nicht mit kleinen Geschenken locken. Das Oberverwaltungsgericht hat heute ein entsprechendes Verbot der Apothekerkammer Westfalen-Lippe bestätigt. Zwei Apothekerinnen aus dem Kreis Coesfeld hatten dagegen geklagt. Die beiden Apothekerinnen hatten Gutscheine für eine Rolle Geschenkpapier beziehungsweise ein Paar Kuschelsocken ausgegeben. Kunden konnten diese Gutscheine zusammen mit einem Rezept einlösen. Die heimische Apothekerkammer sah darin einen Verstoß gegen die Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente. So sieht es auch das Oberverwaltungsgericht. Die Gutscheine ließen die Medikamente für den Kunden günstiger erscheinen, auch wenn der Gegenwert in Form von Geschenkpapier und Socken äußerst gering sei. Schon das Verwaltungsgericht hatte in erster Instanz so entschieden.